Landeshauptmann und Bischof sagen Danke

„Es ist das Miteinander, das unser Land so stark macht. Zahlreiche Steirerinnen und Steirer stellen sich auch an Sonn- und Feiertagen in den Dienst ihrer Mitmenschen. Sie sorgen und geben damit Sicherheit - in sozialen Einrichtungen, Einsatzorganisationen oder als Exekutivkörper. Dafür gebührt ihnen ein großes Danke,“ so Drexler.