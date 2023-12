LH besucht als Packerl-Bote Witwer und Halbwaisen

Dann hört man ein Auto, Scheinwerfer sind zu sehen. Jonas winkt freudig durchs Fenster in die Dunkelheit hinaus. Am Fensterbrett stehen Fotos seiner am 21. Oktober nach langer, schwerer Krankheit verstorbenen Mama Birgit. Und an der Wand hängt ein Bild von Oma Angela (64), die im Mai überraschend gestorben war.