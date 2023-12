US-Regierung sanktioniert internationale Banken

Die neuen Maßnahmen richten sich vor allem gegen Banken, die der Regierung in Russland helfen, Material für die Armee zu beschaffen. Das teilte das Weiße Haus am Freitag mit. „Die Schrauben um Russlands Kriegsmaschinerie und ihre Unterstützer“ würden angezogen, sagte der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan. Konkret sieht das so aus, dass Banken, die die russische Armee unterstützen, keine Konten mehr in den USA haben dürfen. Zudem können mögliche Vermögenswerte in den Vereinigten Staaten eingefroren werden.