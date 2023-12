Clubs, Hotels, Essen: Der große Städte-Vergleich

Was sich viele Österreicher wünschen, ziehen manche durch - und rutschen im Ausland ins neue Jahr! Überlegen auch Sie heuer einen spontanen Silvester-Kurztrip oder stehen kurz davor? Wir haben uns angesehen, was in Europas Städten von Amsterdam über Paris bis Warschau für Hotels und Taxis zu zahlen ist, wo man günstig diniert und wo auch Partytiger auf ihre Kosten kommen.