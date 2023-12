Pilnacek-Tonaufnahme: U-Kommission jetzt komplett

Endbericht soll Mitte Juni vorliegen

Ebenfalls untersucht wird, ob es Interventionen von politischen Parteien - etwa vonseiten der Volkspartei - auf die Justizverwaltung gegeben hat. Die Arbeit der Kommission soll am 31. Mai 2024 abgeschlossen sein, der Endbericht wird am 15. Juni vorgelegt und in der Folge veröffentlicht.