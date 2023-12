Kunststudent als Amokläufer: Vater tot aufgefunden

Der 24-jährige Kunststudent David K. hatte am Donnerstag an der Universität mit einem Sturmgewehr um sich geschossen. An der Hochschule, die sich an einem auch bei Touristen beliebten Ort in der Prager Altstadt befindet, brach daraufhin Panik aus, Studenten flüchteten oder verbarrikadierten sich in den Lehrsälen. Der tschechische Innenminister Vit Rakusan sagte im Fernsehsender CT, es gebe keine Hinweise auf einen zweiten Schützen oder auf einen terroristischen Hintergrund. Rakusan rief die Bevölkerung dennoch auf, den Anweisungen der Polizei zu folgen.