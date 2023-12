Österreicher in Prag: „Dachten, es sei Filmdreh“

St. Pöltens Fußballerinnen waren am Donnerstagabend für ihr - schließlich abgesagtes - Spiel in der Champions League in Prag. In der Altstadt erlebten die Manager des Serienmeisters den Amok-Horror hautnah. Mindestens 15 Menschen sind tot, der 24-jährige Schütze dürfte zuvor auch seinen Vater getötet haben.