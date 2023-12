ÖSV-Dame ist nach langer Krankheitspause wieder da

Zweimal in die Top-5 beim Comeback

Am Donnerstag dann der große Moment: Nach exakt 368 Tage gab „Mandy“ ausgerechnet in St. Lambrecht ihr Renncomeback und fuhr bei zwei FIS-RTLs auf die Ränge vier und fünf. „Ich war schon ziemlich nervös, da ich nicht genau wusste, wo ich nach so langer Zeit stehe“, sagte Salzgeber. „Umso mehr freut es mich, dass es so gleich auf Anhieb wieder so gut geklappt hat.“