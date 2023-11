Goldene ÖSV-Girls sind zurück auf ihren Skiern

Monatelang kraftlos

Nachdem bei der Jugend-Olympiasiegerin von 2020 Pfeiffersches Drüsenfieber und Borreliose festgestellt wurde, war monatelang an keine körperliche Belastung zu denken. „Dafür ging es bereits richtig gut“, erzählt „Mandy“ von ihren ersten Schwüngen im Zillertal. „Nächste Woche möchte ich mich erstmals wieder in die Torstangen wagen. Was die ersten Renneinsätze angeht, mache ich mir aber keinen Stress.“