Borreliose und Drüsenfieber diagnostiziert

Am 18. Dezember 2022 fuhr Amanda Salzgeber beim FIS-Riesentorlauf in St. Lambrecht, 2,56 Sekunden hinter Michelle Niederwieser, auf Platz 26. Ihr bisher letztes Rennen. Anfang Jänner musste die 21-Jährige das geplante Antreten bei den Europacup-Speedrennen in Zauchensee absagen - und die Saison beenden. „Vorigen Sommer hatte ich eine Corona-Erkrankung“, erzählte die Bartholomäbergerin in der „Winter Arena“ auf dem Sportsender K19. „Direkt danach ging es zum Trainingslager nach Chile. In der Folge fühlte ich mich häufig müde, war kränklich. Meine Leistung fiel immer weiter ab, bis ich das Gefühl hatte, es geht gar nicht mehr.“