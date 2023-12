„FPÖ nicht einholbar klare Nummer eins“

Aber auch die zahlreichen Vorfälle rund um die Wahl von Andreas Babler zum neuen SPÖ-Vorsitzenden lassen tief blicken: „Diese Excel-Fehler waren der Mount Everest an Peinlichkeit. Die absolute politische Skurrilität des Jahres, vielleicht sogar des bisherigen Jahrhunderts.“ Generell sei 2023 für alteingesessene Parteien wie ÖVP und SPÖ jedenfalls kein gutes Jahr gewesen. Haselmayer: „Die ÖVP ist in den politischen Umfragen derzeit nur noch Nummer drei hinter FPÖ und SPÖ.“ Etwa drei Prozent Wählerzustimmung dürften der ÖVP derzeit auf die SPÖ fehlen. Die Spitzenposition im Land ist wiederum eindeutig vergeben: „Die FPÖ ist in Stein gemeißelt klare Nummer eins. Das unterschreibe ich“, so der Meinungsforscher, der noch ergänzt: „Die FPÖ ist nicht einholbar, das zeigen die aktuellen Daten eindeutig.“