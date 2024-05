Shetty: „Ein Skandal, wie Kickl sich aufführt!“

„Ich finde das echt einen Skandal, wie Kickl sich da aufführt. Wenn es etwas gibt, wo wir eine Gemeinsamkeit mit Herbert Kickl oder der FPÖ haben, dann war es doch, dass wir und auch die FPÖ immer ein gemahnt haben von der ÖVP, Respekt gegenüber dem Parlament zu haben. Dass man nicht wie der Herr Blümel in den Untersuchungsausschuss kommt und sich dort plötzlich an nichts mehr erinnern kann als junger, fitter Mann“, so NEOS-Abgeordneter Yannick Shetty.