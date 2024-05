„Hisbollah sind Leute, die im Schatten stehen“

Weiters fährt er fort: „Anfangs, wie die syrischen Flüchtlinge gekommen sind, waren die Libanesen noch sehr zuvorkommend. Aber jetzt, wo die Inflation teilweise auf 350 Prozent steigt und die Leute selbst Armut, Hunger und Not erleiden, richtet sich eine gewisse Ablehnung gegen die Flüchtlinge. Man sagt nun, die bekommen alles, und wir selbst müssen Darben und Leiden, weil eben diese hohen Flüchtlingsanzahl dem Land schwer zu schaffen macht.“Das Problem seien auch die zahlreichen Flüchtlingscamps im Hinterland und die dortige spezifische Situation. Matzl: „Die Menschen leben dort in Zeltstädten. Wenn die Leute einmal in den Flüchtlingscamps gelandet sind, dann sind sie praktisch angekettet. Weil sie zum Beispiel keine Chance haben, von dort nach Beirut zu kommen.“