Petzner: „Umfragen manipulieren Wahlen“

FPÖ-Spitzenkandidat Erwin Angerer habe in Kärnten sein Bestes gegeben. Aber: „Hätte FPÖ-Chef Herbert Kickl nicht mitgeholfen in Kärnten, wäre das Ergebnis auch ein Minus geworden“, ist sich PR- und Polit-Berater Stefan Petzner sicher. Die derzeitige Erfolgswelle der FPÖ auf Bundesebene, sei unter anderem der Tatsache geschuldet, dass die Partei bei vielen Themen Alleinstellungsmerkmale besitzt. Ukraine-Krieg, Teuerung und Corona-Politik: Vor allem letzteres wurde von allen Parteien, bis auf die FPÖ, unterschätzt und falsch gehändelt, so Petzner. „Das Thema wirkt noch stark nach.“