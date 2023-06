Babler-SPÖ hebt in Umfragen bisher nicht ab

Die SPÖ unter ihrem neuen Chef Andreas Babler hebt bisher nicht in den Umfragedaten ab. Ein Wechsel-Momentum wie zu Beginn der Parteiobmannschaft von Christian Kern 2016 oder in der ÖVP unter Sebastian Kurz 2017 zeige sich für Babler nicht, erklärte Meinungsforscher Peter Hajek angesichts einer aktuellen Umfrage. In der Sonntagsfrage kommt die SPÖ auf weiterhin 22 Prozent. In der Kanzlerfrage liegt Babler wie zuletzt Pamela Rendi-Wagner bei nur 20 Prozent.