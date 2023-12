Nebelsuppe wird von Sturmböen „ausgelöffelt“

Wer in Linz, dem Eferdinger Becken oder der Welser Heide wohnt, der hatte in den vergangenen Tagen wenig zu lachen – zumindest was das Wetter betrifft. Hartnäckig hielt sich der Nebel in diesen Regionen, während es in den höheren Lagen – etwa am Feuerkogel und am Kolomansberg – viel Sonne und wohlige Temperaturen von bis zu 10…Grad gab. „Das ist die für diese Jahreszeit typische Inversionswetterlage. Im Flachland bleibt die kalte Luft, weil sie schwerer ist, in den höheren Lagen bleibt die warme Luft, weil die Sonne scheint. Dabei ist aktuell die Nebeldecke gar nicht so dicht“, so Christian Ortner, Meteorologe bei GeoSphere Austria.