Mörderische Liebeserklärung ans Küchenuniversum

Ihr Krimi „Fine Dying“ ist der zweite Ihrer Mira-Valensky-Serie, der in der Gastronomie spielt. Inwiefern schließt sich hier ein Kreis?

Meinen ersten Gastro-Krimi habe ich vor 20 Jahren geschrieben, wegen dieses Buches habe ich damals in Manfred Buchingers Gasthaus „Zur Alten Schule“ im Weinviertel mitgekocht - zu Recherchezwecken. Das hat mich dann ja dazu gebracht, die Kochprüfung abzulegen. Seitdem hat sich wirklich viel verändert - nicht nur in der Gastronomie, an dieser lässt sich aber vieles festmachen: Fachkräftemangel, Zuwanderung, Freude und Luxus in Zeiten der Krise. Was können, was dürfen wir uns noch leisten? Und manches bleibt in der Gastronomie einfach immer gleich: Man muss etwas von einem Freak haben, wenn man etwas wirklich Gutes auf die Beine stellen will, mit allem, was man hat. Und so ist dieses Buch trotz allem Problematischen und natürlich Mörderischen auch eine Liebeserklärung an das verrückte Küchenuniversum.