Vorarlbergs Ski-Damen befinden sich auf Rekordkurs

„Extrem gute Trainer im Nachwuchsbereich“

„Gerade in den letzten fünf, sechs Jahren hat sich bei uns im Land eine brutal hohe Dichte eingestellt“, analysiert Ariane Rädler, die in Frankreich als Abfahrts-Siebte glänzte. „Wir hatten das Glück, bereits im Schüleralter extrem gute Trainer zu haben, die uns skitechnisch sehr gut ausgebildet haben.“ Dass gleich fünf Ländle-Girls in einer Saison im Weltcup in die Zähler fahren, gab es seit der Punktereform vor 32 Jahren erst einmal: Im Winter 2020/ 21 sammelten Liensberger (903), Scheyer (164), Rädler (95), Nina Ortlieb (74) und Mäggy Egger (12) in Summe 1248 Punkte.