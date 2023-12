David South: „Ich will etwas mit Seele machen“

Die Gegend rund um das Jüdische Museum in Hohenems entwickelt sich allmählich zu einem kulinarischen Hotspot. Junge Gastronomen mit innovativen Konzepten siedeln sich hier an, wie z. B. der 42-jährige David South aus England, der im Jahr 2018 in Vorarlberg heimisch wurde, eine Familie gründete und in der Harrachgasse das vegetarisch-vegane Restaurant „spuds“ eröffnete, auf dessen Speisekarte sich alles um die klassische Ofenkartoffel dreht. „Spuds“ bedeutet im Englischen etwa so viel wie das vorarlbergische „Grumpara“, weshalb unter dem Logo von Davids Restaurant auch die Bezeichnung „Die Grumparei“ steht.