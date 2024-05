„Wir erleben einen russischen Imperialismus“

Abgesehen von der Sicherheitspolitik erinnerte er in Hinblick auf den Europatag, der alljährlich am 9. Mai für Frieden und Einheit in Europa begangen wird, an Herausforderungen der Regionalpolitik auf EU-Ebene. Bisher war Vorarlberg ein Profiteur, das solle auch weiterhin so bleiben. „Wir sollten verhindern, dass Vorarlberg zum Draufzahler wird.“