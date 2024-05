Wohin führt „Silbis“ Reise nach der WSG Tirol?

Auch bei der Austria beginnt bei einem Abstieg unweigerlich die Trainerdiskussion. Silberberger hat bewiesen, dass er aus wenig viel herausholen kann und hat die WSG bereits das fünfte Jahr in Folge in der höchsten Liga gehalten. Wenn Thomas Silberberger, der erstmals in seiner Trainerkarriere einen Berater engagiert hat, eine neue Aufgabe sucht, dann eine mit Perspektiven. Die hat Lustenau mit dem neuen Stadion. Etwas, was die WSG nicht hat.