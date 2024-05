Ein Meilenstein für den Hochwasserschutz

Es ist vollbracht! Mit dem Ministerratsbeschluss ist das größte jemals in Österreich umgesetzte Hochwasserschutzprojekt wohl endgültig auf Schiene. Ein großer Tag für Vorarlberg und ein großer Tag für all jene, die das Milliardenvorhaben von Anfang an begleitet und vorangetrieben haben. Konkret wurde in der Regierungssitzung am Mittwoch der zuständige Minister Norbert Totschnig (ÖVP) dazu ermächtigt, den über die vergangenen Jahre ausverhandelten Staatsvertrag mit der Schweiz zu unterzeichnen. Zudem wurde die 15a-Vereinbarung zwischen dem Bund und dem Land Vorarlberg bezüglich der Finanzierung abgesegnet.