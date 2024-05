Online-Betrüger zocken wieder Vorarlberger ab

Die bislang dokumentierten Betrugsfälle folgten alle einem ähnlichen Muster: Am Anfang hatten die Opfer jeweils einen oder mehrere Artikel zum Privatverkauf auf Online-Portalen inseriert. Kurz darauf meldeten sich schon die ersten vermeintlichen Kaufinteressenten. Die folgenden „Preisverhandlungen“ wurden von den Tätern zumeist außerhalb der Kleinanzeigenportale geführt – etwa via Messenger-Diensten oder per E-Mail. Das war natürlich böse Absicht, denn erst so konnte die Betrugsfalle zuschnappen: Die angeblichen Kaufinteressenten leiteten die Verkäufer schließlich durch zugesendete Links auf zwar täuschend echt aussehende, aber gefälschte Internetseiten der eigenen Hausbank weiter. Auf diesen wurden die Opfer in weiterer Folge aufgefordert, ihre Onlinebanking-Zugangsdaten einzugeben. Anschließend führten die Täter mehrere Sofortüberweisungen ins Ausland durch. Die so entstandenen Schadensummen bewegten sich teils im fünfstelligen Bereich, die Beträge dürften auf Nimmerwiedersehen futsch sein.