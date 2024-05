Plank will mit 100 Prozent auf der Matte stehen

Bronze bei Olympia 2021, dazu 2x WM-Bronze und 3x Edelmetall bei Europaspielen. So die Bilanz von Karateka Bettina Plank, die dazu sechs EM-Medaillen erkämpfte. Nun greift sie bei der Europameisterschaft – bereits der 13. in ihrer Karriere – im kroatischen Zadar in der Klasse bis 50 Kilogramm nach dem siebten EM-Edelmetall. Wobei der 32-jährigen Feldkircherin bereits vor Turnierstart ein Titel sicher ist. Nach 19 intensiven Monaten hatte Plank vorige Woche ihre Masterarbeit in Business, Administration und Sport abgegeben.