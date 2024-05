„Gault Millau“-Hauben dank Naturverbundenheit

Lech und Zürs sind die Orte mit der weltweit höchsten Dichte an „Gault Millau“-Hauben pro Einwohner. In den beiden Dörfern kommen auf rund 1600 Einwohner ganze 65 Hauben, erkocht von ganz besonderen Köchen. Im Sommer heißt es für sie: Raus aus der Küche, ab in die Natur! Küchenpionier Thorsten Probost etwa findet man oft auf saftigen Alpwiesen. Kaum einer kennt die Gegend rund um Lech so wie er. Der erste Koch mit drei Hauben am Arlberg kocht nur, was gerade reif ist – aus Respekt vor den Pflanzen und für das richtige „Bauchgefühl“. Sein Motto: Die Natur ist Architektin der Küche. Aber nicht nur bei ihm ist sie die „Souschefin“.