Wer arm aufwächst, hat weniger Chancen im Leben

Wenn die finanziellen Möglichkeiten der Eltern stark eingeschränkt sind, wirkt sich das in vielen Fällen negativ auf die Entwicklung ihrer Kinder aus. Deshalb haben die Fraktionen in der Vollversammlung der Arbeiterkammer am Dienstag diverse Anträge eingebracht, um die Armutsgefährdung zu verringern und mehr Bildungsgerechtigkeit zu schaffen. So soll etwa die gesamte Kinderbetreuung und -bildung kostenfrei werden, damit alle Kinder die gleichen Chancen bekommen – unabhängig vom Einkommen der Eltern.