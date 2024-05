VKW eröffneten zwei neue Windparks in Deutschland

Die Errichtung von Windrädern in Vorarlberg ist nach wie vor ein Politikum, der Landesenergieversorger investiert aber dennoch fleißig in die Technologie – nur eben nicht im Ländle, sondern in Deutschland. Jüngst wurden zwei weitere Anlagen in Betrieb genommen. Somit betreiben die Illwerke mittlerweile drei Windparks.