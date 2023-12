Täter packte Opfer (19) am Hals und raubte es aus

Zu einem spektakulären Vorfall kam es am Freitag kurz nach 8 Uhr im Bereich der Neubaustraße im Gemeindegebiet von Rum. Ein 19-jähriger Einheimischer gab an, dort beraubt worden zu sein. Ein Unbekannter habe ihn verfolgt und ihn schließlich von hinten am Hals gepackt und Bargeld gefordert.