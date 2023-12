Aussichtsplatz inmitten imposanter Bergkulisse

Dort befindet sich auch der Ausgangspunkt der Tour. Gleich vis a vis der Kirche gibt es einen Parkplatz, welcher am Wochenende jedoch meist belegt ist. Der Linienbus 640 (ab Bahnhof in Schruns) hat gleich in der Nähe ebenfalls eine Haltestelle. Zunächst geht es ein kleines Stück der Straße talauswärts entlang, vorbei am kleinen Dorfladen, bis zu den Wegweisern. Die pinken Schilder markieren die Winterwanderrouten. Man folgt der ausgewiesenen Richtung „Rellseck über Linda“.