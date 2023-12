Trump gegen Biden: Ist sie die lachende Dritte?

Kann jemand Trump noch überflügeln?

Das ist auch an den Herausforderern nicht vorbeigegangen. In den jüngsten TV-Debatten hatte das einen harte Schlagabtausche zur Folge. Persönliche Angriffe und Themen wie der Ukraine-Krieg, der Israel-Hamas-Konflikt und die Situation an der Südgrenze der USA prägten die Debatte. Haley und DeSantis wetteiferten dabei vor allem darum, sich als Hauptalternative zum nach wie vor abwesenden Ex-Präsidenten Trump zu präsentieren, der in den Republikaner-internen Umfragen gegenüber seinen Kontrahenten noch ganz klar voran liegt.