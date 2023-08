US-Präsident Biden spottet über Trumps Polizeifoto

US-Präsident Joe Biden hat die Veröffentlichung eines Polizeifotos seines Amtsvorgängers Donald Trump nur knapp kommentiert. „Ich habe es im Fernsehen gesehen“, sagte Biden am Freitag am Rande eines Urlaubsaufenthaltes an der US-Westküste auf Nachfrage von Reportern. Auf die Frage, was er von dem Bild halte, sagte der Präsident mit einem verschmitzten Lächeln auf dem Gesicht: „Gut aussehender Typ. Wundervoller Typ.“ Näher ging Biden auf das Foto nicht ein.