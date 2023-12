Sorge wegen Bauplänen für Augarten-Manufaktur

Stattdessen neuer Platz für Kindergarten?

Die Gruppe „Freunde des Augartens“ versteht nicht, warum die Manufaktur bei mehr Platzbedarf nicht auf ein Gebäude zurückgreift, das ohnehin erst in den 1980er Jahren mitten in die historische Bausubstanz hineingepflanzt wurde. Das Gebäude wurde allerdings nie von der Manufaktur - sie ging 2003 in Konkurs und wurde später wiederbelebt - genützt, sondern wird von der Stadt als Kindergarten genützt. Offenbar wolle man keinen Konflikt mit der Stadt riskieren und baue deswegen erneut zu, so die Mutmaßung.