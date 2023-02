Alle 14 Tage „stirbt“ ein altes Haus in Wien

Kaum eine Woche, in der nicht vom Abbruch eines historischen Hauses in Wien berichtet werden muss. Von einem „Abbruch-Boom“ will man im Rathaus jedoch nichts wissen. Dass Immobilien-Investoren vor der geplanten Reform der Wiener Bauordnung, wo auch der Schutz von Altbauten Thema ist, schnellstmöglich Fakten - und Platz für Neubauten - schaffen können, ist laut dem Büro von Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál nicht möglich: „Aufgrund der Dauer des Verfahrens zur Prüfung der Abbruchbewilligungen kann ein Zusammenhang ausgeschlossen werden.“