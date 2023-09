Wien feilscht bei Heumarkt um jeden Zentimeter

Bund erinnert Wien an völkerrechtliche Pflicht

Schon jetzt gibt es aber mahnende Worte von Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer - an Wien und speziell wohl an Woller gerichtet, der zuletzt noch gegen die UNESCO gewettert hatte. Das Welterbe sei „kein Thema für innerösterreichische Auseinandersetzungen“, sondern eine völkerrechtliche Verpflichtung, die man gemeinsam wahrnehmen müsse, so Mayer.