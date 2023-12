UN berichten nach Besuch von „Hölle auf Erden“

Nach einem Besuch in dem abgeriegelten Küstenstreifen postete der Generalkommissar des Palästinenserhilfswerks der Vereinten Nationen (UNRWA), Philippe Lazzarini, am Dienstag auf X: „Menschen sind überall, sie leben auf der Straße, sie brauchen alles.“ Sie flehten um Sicherheit. „Von unseren Kollegen wird verlangt, dass sie in einer unmöglichen Situation das Unmögliche tun.“