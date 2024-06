Warum es ein denkwürdiger EM-Tag werden könnte

Der Tag X ist da. Österreich startet ins EURO-Abenteuer, selbst gegen Frankreich sind die Fans aus Steyr von einer Sensation überzeugt. „Weil wir noch nie so ein gutes Nationalteam hatten“, ballt Hobbykicker Markus die Faust. Sieben Spiele in Serie ungeschlagen, Leistungsträger wie Christoph Baumgartner in Topform, das Selbstvertrauen so groß wie nie. Aber es gibt viele Gründe, warum Österreich gegen Weltstar Kylian Mbappé & Co. einen denkwürdigen Tag erleben könnte: