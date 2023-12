USA prüfen Berichte über Phosphormunition-Einsatz

Phosphormunition aus US-Produktion

Die Granaten mit weißem Phosphor stammen übrigens aus US-Produktion. In diesem Zusammenhang stellte Kirby klar: „Jedes Mal, wenn wir Dinge wie weißen Phosphor an ein anderes Militär liefern, passiert das in voller Erwartung, dass es in Übereinstimmung mit diesen legitimen Zwecken und in Übereinstimmung mit dem Kriegsvölkerrecht verwendet wird.“ Die israelische Regierung streitet ab, weißen Phosphor gegen Angriffsziele eingesetzt zu haben.