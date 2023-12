Israel: „Kampfgeist der Hamas ist gebrochen“

Hunderte von Hamas-Aktivisten hätten sich in den vergangenen Tagen den israelischen Truppen ergeben, was „zeigt, was mit der Terrorgruppe geschieht“, so der Minister weiter. Medienberichten zufolge kam es zuletzt zu schweren Kämpfen und Dutzenden von Opfern in der Umgebung des Flüchtlingslagers Dschabalia.