„Klimawandel befeuert Hunger und Leid immer mehr“

12 Millionen Euro aus Österreich

Was für diesen Idealisten ganz klar ist: Der Klimawandel mit all seinen dramatischen Auswirkungen (verheerende Hochwasser, Dürren, etc.) befeuert das Leid immer mehr. Aus Österreich bekam Laganda aktuell und von Ökoministerin Leonore Gewessler, die in Dubai bis zum Rande der Erschöpfung verhandelt, auf der COP 28 eine Zusage von zwölf Millionen Euro! Diese und auch andere internationale Hilfszusagen will der beherzte Humanist vor allem in meteorologische Frühwarnsysteme investieren.