Musical „Tootsie“: Als Frau zum besseren Mann

Schauspieler Michael bekommt kein Engagement, obwohl er tut, was er kann. Wahrscheinlich ist seine direkte Art daran schuld, dass jede Vorsprechszene zu einem Desaster wird. Doch dann greift er zu einem Trick: Er schlüpft in ein Kleid, spricht als Dorothy für eine Frauenrolle im Musical „Romeo und Julia“ vor - und hat den Job. Bald ist er als Dorothy unverzichtbar. Alles läuft gut - bis er sich in seine Kollegin Julie verknallt …