„Bis zu einem gewissen Punkt bin ich anständig“

Party, Körperkontakt und viel Drama. Das ist es, was die Fans ab Montag bei „Match in Paradise“ zu sehen bekommen. „Und einige interessante Typen sind auch dabei“, lacht Marie Müller. Jene Dame, die gleich im Trailer mit zwei anderen im Pool zu sehen ist. Und weiß: „Wenn man erfolgreich sein will, muss man Drama lieben, aufbrausend oder zickig sein und sofort weinen.“