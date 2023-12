Aggressiver Asylwerber randalierte in Unterkunft

Die Polizei wurde am Krampustag gegen 8.20 Uhr in eine Flüchtlingsunterkunft nach Linz gerufen, weil ein Asylwerber dort randaliere. Beim Eintreffen der Beamten ging der 31-jähriger Libyer auf eine Polizistin los, schlug ihr mit der Faust ins Gesicht. Auch gegen eine Festnahme wehrte sich der Asylwerber heftigst, schlug mit den Armen mehrfach in Richtung der Ordnungshüter und verletzte dabei einen weiteren Polizisten.