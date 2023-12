„Best of“- Reisezeit-TV

Heute darf ich Sie zum einen auf die Reisezeit im Fernsehen (ORF 2, 17.30 Uhr) hinweisen, die einen attraktiven Reise-Querschnitt über alle neun Bundesländer bietet und einige der schönsten Szenen unserer Zusammenarbeit mit dem ORF zeigt. Wir waren mit Moderatorin Sasa Schwarzjirg in Linz, in Mariazell, in Salzburg, Bregenz und Friesach, dann in Wien, im Retzer Land, im Osttiroler Lienz und schließlich in Eisenstadt, um Ihnen Bekanntes sowie Unbekanntes näherzubringen.