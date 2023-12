Schwerste Kämpfe seit Kriegsbeginn im Gazastreifen

In den Süden des Küstengebiets waren nach Aufforderung der israelischen Armee hunderttausende Zivilpersonen aus dem zuvor umkämpften Norden geflüchtet. Schon in der Nacht auf Dienstag hatte es Berichte gegeben, wonach die israelische Offensive ausgeweitet wird. „In den kommenden Stunden werden die israelischen Verteidigungskräfte mit einem intensiven Angriff auf ihr Wohngebiet beginnen, um die Terrororganisation Hamas zu zerstören“, hieß es in dem Schreiben. Zuvor waren Bewohnerinnen und Bewohner eines Küstengebiets um den Ort Al-Mawasi gewarnt worden (siehe Video oben).