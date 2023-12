Alle zehn Minuten stirbt ein Kind im Gazastreifen

„Horrorszenen“ in Krankenhäusern

Peeperkorn sprach von „Horrorszenen“ in den wenigen verbliebenen Krankenhäusern. Sie hätten oft mehr als doppelt so viele Patienten wie Betten. Patienten lägen am Boden mit teils schweren Verletzungen und könnten nicht behandelt werden. Von den 3500 Krankenhausbetten, die es bis vor Kriegsbeginn am 7. Oktober gegeben habe, seien nur noch weniger als 1500 in Betrieb.