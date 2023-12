Israel bereitet Flutung der Hamas-Tunnel vor

Vorstoß auf Khan Younis

Israels Armee stößt unterdessen im Süden des Gazastreifens weiter vor und hat Medienberichten zufolge Ziele im Raum Khan Younis unter Beschuss genommen. Die „Times of Israel“ zitierte in der Nacht zum Dienstag palästinensische Berichte, wonach es intensive Angriffe in der größten Stadt des südlichen Teils des abgeriegelten Küstengebiets gebe. Zuvor seien israelischer Panzer dorthin vorgestoßen. Augenzeugen berichteten auch von gepanzerten Mannschaftstransportern und Planierraupen.