Homeoffice macht sich in der Statistik bezahlt

„Die Zahl der Arbeitsunfälle konnten in den letzten zehn Jahren um 25 Prozent reduziert werden“, sagt Erhard Prugger, Vorsitzender der Landesstelle der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt, kurz AUVA, in Linz. Warum das so ist? Prugger bringt hohe Investitionen der Firmen in den Arbeitnehmerschutz ins Rennen, aber auch die Wirkung der Digitalisierung, die menschliche Fehler reduziert, dazu Fortschritte in der Sicherheitstechnik.