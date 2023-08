Von Jetskis bis Skidoos: E-Mobilität im Vormarsch

Ein Drittel der Ingenieure schon mit Fokus E-Mobilität

Mit seinem Team hat Rapberger den Blick längst nach vorne gerichtet. Der Wandel in der Mobilität treibt auch BRP-Rotax an. „Die Reise geht weiter“, sagt Rapberger. Von 350 Ingenieuren in der Entwicklung sind derzeit bereits ein Drittel im Bereich der E-Mobilität tätig.