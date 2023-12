Wegen Vogelgrippe: Stallpflicht in Teilen von OÖ

Um Hausgeflügel vor Ansteckung zu schützen, gelten in OÖ ab Dienstag die Stadt Steyr sowie acht Gemeinden (Baumgartenberg, Mauthausen, Mitterkirchen und Naarn im Machland, Saxen, Dietach, Enns, Kronstorf) als Gebiete mit „stark erhöhtem Geflügelpest-Risiko“. Dort heißt es für Hühner und Co nun: Daheim bleiben! Betriebe mit 50 oder mehr Vögeln müssen ihre Geflügeltiere ab sofort in Stallungen oder zumindest in überdachten Vorrichtungen halten.