Vogelgrippe: Stallpflicht in Teilen Österreichs

Säugetiere (u. a. Schweine, Pferde, Katzen, Hunde, Füchse, Dachse, Marder, Fischotter oder Nerze) können sich ebenfalls mit Aviären Influenzaviren infizieren und erkranken. An den Menschen ist der Subtyp (A)H5N1, der derzeit in Europa auftritt, schlecht angepasst und Erkrankungen wurden bislang nicht beobachtet. In anderen Erdteilen werden sporadisch Übertragungen der Aviären Influenza auf den Menschen gemeldet.